"ПСЖ" випустив футболки - гроші від продажу підуть на допомогу лікарням Парижа

Французький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" ("ПСЖ") допоможе фінансово лікарням Парижа у боротьбі з коронавірусом.

"ПСЖ" випустив спеціальні футболки, усі гроші від продажу яких передадуть до Фонду медичної допомоги. Про це повідомляє iSport.

"Клуб випустив спеціальну футболку, кошти від продажу якої передадуть до Фонду медичної допомоги. Екіпірування виконано в звичайній для ПСЖ кольоровій гамі, однак замість логотипу титульного спонсора на грудях розмістили напис "Усі разом", - йдеться в повідомленні.

Вартість однієї футболки становить 175 євро. Всього випущено 1500 екземплярів.

As of today, 1⃣5⃣0⃣0⃣ shirts will go on sale for €175.



The entire proceeds of the sale will be donated to the @APHP.



The club thanks it's jersey partners @nikefootball, @All, @QNBGroup and @ooredoo who wished to share their rights. pic.twitter.com/I3xwK8XLpC — Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 26, 2020

Раніше "ПСЖ" виділив 100 тисяч євро на боротьбу з пандемією коронавирусу.

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Як повідомлялося, у світі станом на 15:18 26 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу Covid-19 становить 487 648 тисячі, летальних випадків 22 030, одужало 117 749, про що свідчать дані Центру системних досліджені та інжинірингу при університеті Джонса Гопкінса.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.

Фото: Getty Images