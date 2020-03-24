Гвардіола пожертвував 1 млн євро на боротьбу з коронавірусом в Іспанії

Головний тренер англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" іспанець Хосеп Гвардіола приєднався до боротьби з пандемією коронавірусу, яка поширилася по всій Європі.

Гвардіола зробив пожертву в розмірі одного мільйона євро в благодійний фонд на покупку необхідного медичного обладнання в лікарні Іспанії, повідомляє Sport.es.

Всі зібрані внески, включаючи пожертвування Гвардіоли, також підуть на придбання і виробництво медикаментів, які будуть розподілені серед медичних центрів по всій Каталонії в залежності від потреб і терміновості.

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Раніше повідомлялося, що Кріштіану Роналду зі своїм агентом Жорже Мендешем пожертвували понад мільйон євро лікарням в Португалії.