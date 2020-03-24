Мессі інвестував 1 мільйон євро на боротьбу з COVID-19 в Барселоні і Аргентині

Капітан іспанського футбольного клубу "Барселона" аргентинець Ліонель Мессі пожертвував мільйон євро на інвестиції в медичне обладнання, щоб допомогти в боротьбі з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє іспанське видання Sport.es.

Частина суми, які пожертвував Мессі, надійде в клініки Барселони, а інша - в різні лікарні в Аргентині, його рідної країни.

Раніше повідомлялося, що іспанський тренер Хосеп Гвардіола надав фінансову допомогу Об'єднанню лікарів Барселони.

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Нагадаємо, чемпіонат Іспанії припинений у зв'язку з поширенням коронавируса. На даний момент в Іспанії зафіксовано понад 39 тисяч випадків зараження новою коронавирусной інфекцією, в Аргентині - 301 випадок.