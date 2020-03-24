Паралімпійські ігри також перенесли на 2021 рік

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) також оголосив про перенесення Паралімпійських ігор в Токіо на наступний рік через пандемію коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляється на сайті МПК.

"Перенесення Паралімпійських ігор в Токіо 2020 року в результаті глобального спалаху коронавірусу є абсолютно правильним рішенням. Здоров'я і благополуччя людини завжди повинні бути нашим пріоритетом номер один, тому проведення будь-якого спортивного заходу під час цієї пандемії просто неможливе. Найголовніше зараз - не спорт, а збереження людського життя", - заявив голова МПК Ендрю Парсонс.

За його словами, в той час, коли велика кількість людей перебуває в ізоляції, а підприємства та магазини не працюють, продовжувати мріяти про проведення літніх ігор у Токіо не має сенсу; перенесення - єдиний логічний варіант. "Коли Паралімпійські ігри дійсно відбудуться в Токіо в наступному році, вони стануть вражаючим глобальним святом для людства, яке знову збереться разом. Тим часом ми будемо тісно взаємодіяти і працювати з нашим спортивним співтовариством і Національними паралімпійськими комітетами", - сказав Парсонс.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше у вівторок стало відомо, що проведення літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу у світі.

Планувалося, що Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня. А Паралімпійські ігри в Токіо 2020 повинні – з 25 серпня по 6 вересня.

Фото: OIS Photos