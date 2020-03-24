Став відомий найбільш високооплачуваний футбольний тренер світу

Видання France Football опублікувало прізвища найбільш високооплачуваних футбольних тренерів планети.

На першому місці у списку France Football йде аргентинський наставник іспанського клубу "Атлетико" (Мадрид) Дієго Сімеоне, який має 40,5 млн євро в рік.

Найбільш високооплачувані футбольні тренери:

1. Дієго Сімеоне ("Атлетико") - 40,5 млн євро

2. Антоніо Конте ("Інтер", Італія) - 30 млн

3. Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті", Англія) - 27,5 млн.

Тренерський рейтинг враховував не лише зарплату від клубу, але й бонуси, гроші від рекламних контрактів та іміджевих прав.