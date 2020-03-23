Футбол: матчі плейофф відбору Євро перенесені на червневе "вікно"

Усі учасники перенесеного чемпіонату Європи з футболу маєть визначитися у червні нинішнього року.

Плейофф за право виступати на Євро відбудеться під час червневого "вікна" - з 1 по 9 червня. В цей же період пройдуть товариські матчі збірних, раніше заплановані на 23-31 березня, повідомляє Sport Arena.

Команди, яким належить виступити у плейофф, мають підготуватися до ігор у червневий період. Очікується, що півфінали зіграють 4 червня, а вирішальні матчі - 9 червня. Нині УЄФА очікує підтвердження від національних федерацій про свою готовність зіграти в ці дати.

Крім цього, в УЄФА рекомендували перенести товариські гри, які були заплановані на березень, на червень.

Таким чином, Українська асоціація футболу має підтвердити УЄФА проведення товариських матчів до 30 квітня. Спочатку планувалося провести два виїзні поєдинки проти Франції та Польщі, але їх скасували через пандемію коронавірусу.

Збірна України зіграє на Євро-2020 у групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плейофф Ліги націй.

Раніше УЄФА ухвалив рішення про перенесення футбольного чемпіонату Європи-2020. Матчі континентальної першості пройдуть з 11 червня по 11 липня 2021 року.