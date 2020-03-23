Кіберспорт: іспанська Ла Ліга під час карантину організувала турнір із FIFA 20

Іспанська Ла Ліга під час карантину організувала віртуальний футбольний турнір на базі популярної гри FIFA 20, щоб заповнити паузу, яка утворилася в чемпіонаті через пандемію коронавірусу.

Змагання проходили 20 – 22 березня, а переможцем із командою мадридського "Реала" став Марко Асенсіо. Про це повідомляє iSport.

"Відбулися останні ігри серії плей-офф в рамках турніру, організованому Ла Лігою. Мадридський "Реал" разом із Марко Асенсіо виграв турнір з FIFA 20 під назвою La Liga Santander Challenge. У змаганні брали участь всі 20 команд на чолі з гравцями основного складу", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: УАФ передає весь свій автотранспорт обласним штабам із боротьби з коронавірусом

У фінальному матчі "Реал" під керівництвом Асенсіо обіграв "Леганес", за який грав Айтор Руібаль, з рахунком 4:2.

Глядачами трансляції останнього дня стали майже 15 мільйонів чоловік. Під час турніру Ла Ліга зібрала 141 329 євро благодійних внесків, які спрямує до фонду боротьби з коронавірусом.

Фото: Getty Images