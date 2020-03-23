Кіберспорт: іспанська Ла Ліга під час карантину організувала турнір із FIFA 20

Кіберспорт: іспанська Ла Ліга під час карантину організувала турнір із FIFA 20

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Укрінформ
Іспанська Ла Ліга під час карантину організувала віртуальний футбольний турнір на базі популярної гри FIFA 20, щоб заповнити паузу, яка утворилася в чемпіонаті через пандемію коронавірусу.

Змагання проходили 20 – 22 березня, а переможцем із командою мадридського "Реала" став Марко Асенсіо. Про це повідомляє iSport.

"Відбулися останні ігри серії плей-офф в рамках турніру, організованому Ла Лігою. Мадридський "Реал" разом із Марко Асенсіо виграв турнір з FIFA 20 під назвою La Liga Santander Challenge. У змаганні брали участь всі 20 команд на чолі з гравцями основного складу", - йдеться в повідомленні.

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У фінальному матчі "Реал" під керівництвом Асенсіо обіграв "Леганес", за який грав Айтор Руібаль, з рахунком 4:2.

Глядачами трансляції останнього дня стали майже 15 мільйонів чоловік. Під час турніру Ла Ліга зібрала 141 329 євро благодійних внесків, які спрямує до фонду боротьби з коронавірусом.

Фото: Getty Images

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