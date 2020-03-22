Відразу чотири етапи Кубка світу з художньої гімнастики перенесені через пандемію

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) оголосила про перенесення етапів Кубка світу з художньої гімнастики в Пезаро (Італія - ​​3-5 квітня), Софії (Болгарія - 10-12 квітня), Ташкенті (Узбекистан - 17-19 квітня) і Баку (Азербайджан - 24-26 квітня).

Змагання в Пезаро мають тепер відбудуться 5-7 червня. Решта стартів перенесені на невизначений термін через загрозу поширення пандемії коронавирусу, інформує FIG. Читайте також: Чемпіонат світу зі спортивної аеробіки 2020 року перенесений Як повідомлялося, чемпіонат Європи з художньої гімнастики, запланований в Києві на 21-24 травня, скасований.