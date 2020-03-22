Чемпіонат світу зі спортивної аеробіки 2020 року перенесений

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) оголосила про скасування XVI чемпіонату світу зі спортивної аеробіки.

"FIG, на жаль, повідомляє, що 16-й чемпіонат світу зі спортивної аеробіки не буде проведений з 14 по 16 травня 2020 року в Баку (Азербайджан), як і планувалося. Пандемія COVID-19 створює дуже велику невизначеність щодо можливості проведення цих заходів в найкращих умовах", - йдеться в релізі прес-служби FIG.

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В даний час FIG веде переговори з Федерацією гімнастики Азербайджану, аби спробувати знайти відповідний варіант для перепланування цих змагань.