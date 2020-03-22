Чемпіонат світу зі спортивної аеробіки 2020 року перенесений

Чемпіонат світу зі спортивної аеробіки 2020 року перенесений

Укрінформ
Міжнародна федерація гімнастики (FIG) оголосила про скасування XVI чемпіонату світу зі спортивної аеробіки.

"FIG, на жаль, повідомляє, що 16-й чемпіонат світу зі спортивної аеробіки не буде проведений з 14 по 16 травня 2020 року в Баку (Азербайджан), як і планувалося. Пандемія COVID-19 створює дуже велику невизначеність щодо можливості проведення цих заходів в найкращих умовах", - йдеться в релізі прес-служби FIG.

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В даний час FIG веде переговори з Федерацією гімнастики Азербайджану, аби спробувати знайти відповідний варіант для перепланування цих змагань.

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