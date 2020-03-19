ФК "Вест Гем" Ярмоленка провів "безконтактне" тренування

Англійський футбольний клуб "Вест Гем", де виступає гравець збірної України Андрій Ярмоленко, вийшов з карантину і провів загальне тренування першої команди на своїй лондонській базі Rush Green.

Тренування проходило за спеціальною програмою й носило характер безконтактного, повідомляє офіційний сайт "Вест Гема". Усі футболісти та персонал команди здорові, але суворий режим ізоляції триває. Читайте також: Футбол: "Реал" не поверне Андрія Луніна нинішнього літа Нагадаємо, що футбольна влада Англії через епідемію коронавірусу призупинила національний чемпіонат щонайменше до 3 квітня.