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ФК "Вест Гем" Ярмоленка провів "безконтактне" тренування

Укрінформ
Англійський футбольний клуб "Вест Гем", де виступає гравець збірної України Андрій Ярмоленко, вийшов з карантину і провів загальне тренування першої команди на своїй лондонській базі Rush Green.

Тренування проходило за спеціальною програмою й носило характер безконтактного, повідомляє офіційний сайт "Вест Гема". 

Усі футболісти та персонал команди здорові, але суворий режим ізоляції триває.

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Нагадаємо, що футбольна влада Англії через епідемію коронавірусу призупинила національний чемпіонат щонайменше до 3 квітня.

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