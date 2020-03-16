МОК призупинив Європейський ліцензійний турнір з боксу у Лондоні

В зв’язку з надзвичайно напруженою ситуацією в світі спричиненою пандемією коронавірусу COVID-19, Олімпійська група з підготовки та організації боксерських ліцензійних турнірів (BTF – Boxing Task Force) Міжнародного олімпійського комітету (МОК), прийняла рішення призупинити діючий боксерський Європейський ліцензійний турнір, який проходить в ці дні в Лондоні (Велика Британія).

Окрім того, МОК анонсує, що скасовуються й інші континентальні та світовий ліцензійний турніри, які мали відбутися у травні поточного року. Нові дати проведення змагань будуть повідомленні додатково.

Офіційно Європейський відбірковий турнір буде скасований 16 березня 2020 року по завершенню сьогоднішньої вечірньої програми змагань.

Забезпечення безпеки спортсменів, чиновників та всіх інших задіяних осіб є головним пріоритетом для Олімпійської групи МОК з підготовки, організації та проведенню боксерських змагань. Починаючи з підготовчого етапу ліцензійного турніру, група BTF працює у тісній співпраці з Місцевим організаційним комітетом (LOC) - органом, що проводить змагання, а також з медичними експертами та національними органами охорони здоров’я, щоб вживати необхідні запобіжні заходи.

Врешті-решт група BTF прийняла рішення про призупинення події сьогодні, 16 березня, на тлі посилення глобальних обмежень на поїздки та проведення карантинних заходів, щоб дозволити учасникам з понад 60 країн коригувати свої плани подорожей та повернутися додому.

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Група BTF буде продовжувати оцінювати ситуацію щодня, прагнучи завершити розподіл решти місць на боксерський турнір Олімпійських ігор Токіо-2020.