Українські боксери здобули чергові перемоги в олімпійській кваліфікації

У Лондоні (Велика Британія) триває Європейська олімпійська кваліфікація з боксу.

У другий день турніру українські боксери здобули п'ять перемог з п'яти, повідомляє Укрінформ.

Ярослав Харциз (вагова категорія до 63 кг) виграв у італійця Паоло Ді Ленарії, Степан Грекул (81 кг) завдав поразки Ібрагіму Базуєву з Німеччини, а Сергій Горсков (91 кг) взяв гору над хорватом Тоні Філіпі.

У жіночому турнірі Юлія Циплакова (57 кг) перемогла словенку Віду Рудольф, а Анна Лисенко (69 кг) також одноголосним рішенням суддів - угорку Ештер Олаг.

16 березня на лондонський ринг вийдуть українці Тетяна Коб (51 кг), Дмитро Замотаєв (52 кг), Микола Буценко (57 кг), Євген Барабанов (69 кг) та Олександр Хижняк (75 кг).

Європейський кваліфікаційний турнір на Ігри-2020 в Токіо пройде у британській столиці до 24 березня.