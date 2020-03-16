УЄФА може запропонувати достроково завершити національні чемпіонати

Європейський союз футбольних асоціацій на своєму завтрашньому засіданні планує обговорити долю чемпіонств у всіх внутрішніх першостях.

Як повідомляє іспанське видання As, УЄФА може запропонувати не догравати сезон, а залишити команди на тих місцях, які вони нині посідають у своїх національних чемпіонатах.

"За таким принципом визначаться чемпіони країн та всі команди, які потрапляють до єврокубків, клуби, які вилітають до нижчого дивізіону", - зазначається у повідомленні.

Відзначимо, більшість європейських ліг призупинили свої чемпіонати через коронавірус.

У турнірній таблиці української футбольної Прем'єр-ліги першим йде донецький "Шахтар", другою - луганська "Зоря", яка вчора обійшла київське "Динамо" у боротьбі за зону Ліги чемпіонів.