Футбол: "Ліверпуль" очолив список найдорожчих клубів Європи
Укрінформ
Аналітичний центр CIES Football Observatory склав список найдорожчих клубів з п'яти провідних європейських футбольних чемпіонатів.
Очолює рейтинг англійський "Ліверпуль", сукупна вартість футболістів якого складає 1,405 млрд євро, повідомляє сайт CIES Football Observatory.
Перші десять клубів списку:
1. "Ліверпуль" - 1,405 млрд євро
2. "Манчестер Сіті" (Англія) - 1,361 млрд євро
3. "Барселона" (Іспанія) - 1,17 млрд євро
4. "Реал" (Іспанія) - 1,1 млрд євро
5. "Челсі" (Англія) - 1,008 млрд євро
6. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 1,007 млрд євро
7. "ПСЖ" (Франція) - 979 млн євро
8. "Атлетико" (Іспанія) - 836 млн євро
9. "Тоттенгем" (Англія) - 787 млн євро
10. "Ювентус" (Італія) - 783 млн євро.