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Футбол: "Ліверпуль" очолив список найдорожчих клубів Європи

Укрінформ
Аналітичний центр CIES Football Observatory склав список найдорожчих клубів з п'яти провідних європейських футбольних чемпіонатів.

Очолює рейтинг англійський "Ліверпуль", сукупна вартість футболістів якого складає 1,405 млрд євро, повідомляє сайт CIES Football Observatory.

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Перші десять клубів списку:

1. "Ліверпуль" - 1,405 млрд євро

2. "Манчестер Сіті" (Англія) - 1,361 млрд євро

3. "Барселона" (Іспанія) - 1,17 млрд євро

4. "Реал" (Іспанія) - 1,1 млрд євро

5. "Челсі" (Англія) - 1,008 млрд євро

6. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 1,007 млрд євро

7. "ПСЖ" (Франція) - 979 млн євро

8. "Атлетико" (Іспанія) - 836 млн євро

9. "Тоттенгем" (Англія) - 787 млн ​​євро

10. "Ювентус" (Італія) - 783 млн євро.

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