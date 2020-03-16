ФК

ФК "Манчестер Сіті" виступив з офіційною заявою

Укрінформ
У зв’язку з тим, що футбольна влада Англії вирішила відкласти щонайменше до 4 квітня всі матчі професіоналиних команд, "Манчестер Сіті", в якому грає українець Олександр Зінченко, виступив з офіційною заявою.

У тексті заяви, зокрема, зазначається, що клуб на невизначений термін призупинив усю свою футбольну діяльність. Усі квитки на матчі команди залишаються дійсними, повідомляє офіційний сайт "МС".

Читайте також: АПЛ: «Ліверпуль» визнають чемпіоном, якщо сезон не дограють

"Після зборів акціонерів було прийнято одностайне рішення через пандемію коронавіруса призупинити матчі Прем'єр-ліги з наміром повернутися 4 квітня за умови сприятливої ситуації.  Ми тісно співпрацюємо з клубами, урядом, FА, EFL і дбаємо про здоров'я гравців, персоналу та уболівальників.  Про будь-які новини повідомляти оперативно. Усі квитки на матчі команди, які перенесені на пізніші терміни, залишаються дійсними", - йдеться у заяві клубу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-