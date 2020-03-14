АПЛ: «Ліверпуль» визнають чемпіоном, якщо сезон не дограють

АПЛ: «Ліверпуль» визнають чемпіоном, якщо сезон не дограють

Укрінформ
Команда Юргена Клоппа випереджає «Ман Сіті» на 25 очок.

«Ліверпуль» найімовірніше отримає титул чемпіона АПЛ, навіть якщо сезон не зможуть дограти до кінця, повідомляє The Telegraph.

У регламенті АПЛ немає пункту, який регулював би ситуацію, що склалася. Однак на засіданні, яке провели в п'ятницю, жоден з керівників клубів не заперечував проти варіанту визнання чемпіонами команди Юргена Клоппа, якщо сезон не вдасться завершити. «Ліверпуль» на 25 очок випереджає найближчого суперника «Манчестер Сіті», «Червоним» залишилося набрати 6 очок, щоб стати недосяжними.

Друга проблема полягає в розподілі місць в єврокубки, а також підвищенні і пониженні команд чемпіонату. Одна з пропозицій полягає в тому, щоб дві кращі команди Чемпіоншипу увійшли в АПЛ, і один сезон АПЛ відіграла з 22 командами. Через рік її залишать 5 клубів, а не три.

Читайте також: АПЛ: «Ліверпуль» обіграв «Борнмут», до титулу 3 перемоги

Щодо єврокубків, пролунала пропозиція залишити в ЛЧ команди, що грали в ній в цьому сезоні, а місця в кваліфікації віддати кращим командам нинішнього сезону. Так, в ЛЧ залишилися б «Ліверпуль», «Ман Сіті», «Челсі», «Тоттенгем», а «Лідс» отримав би можливість пробитися через кваліфікацію. Однак ця пропозиція зустріне відсіч від «МЮ», «Шеффілда Юнайтед» і «Вулвергемптона».

Нагадаємо, АПЛ призупинила проведення матчів чемпіонату через пандемію коронавірусу до 4 квітня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-