АПЛ: «Ліверпуль» обіграв «Борнмут», до титулу 3 перемоги

Салах забив 20-й м’яч в сезоні.

В матчі 29-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» переміг на власному полі «Борнмут» 2:1, повідомляє Укрінформ.

«Ліверпуль» програв два останні матчі і цей поєдинок для господарів також розпочався невдало. Вже на 9-й хвилині Вілсон вивів «Борнмут» вперед. Однак, ще до перерви «Червоні» забили двічі. Відзначились Салах і Мане. Переможний рахунок 2:1 «Ліверпуль» втримав до фінального свистка.

Команда Юргена Клоппа впевнено лідирує в АПЛ. «Ліверпуль» набрав 82 очки і випереджає другу команду ліги «Ман Сіті» на 25 очок. «Ман Сіті» завтра, 8 березня, зіграє проти «Манчестер Юнайтед». До чемпіонства «Ліверпулю» залишилось виграти 3 матчі.