«Ліверпуль» програв «Челсі» і вилетів з Кубка Англії

Друга поразка команди Юргена Клоппа за кілька днів.

В матчі 1/8 фіналу футбольного Кубка Англії «Челсі» обіграв на своєму полі «Ліверпуль» 2:0, повідомляє Укрінформ.

На своєму полі «Челсі» обіграв напіврезервний склад «Ліверпуля» 2:0. У складі лондонського клубу м’ячі забили Вілліан і Барклі. «Челсі» вийшов до чвертьфіналу Кубка Англії. Також до цієї стадії пробились «Арсенал» і «Ньюкасл».

Відзначимо, що команда Юргена Клоппа зазнала вже другої поразки поспіль. Кілька днів тому «Ліверпуль» програв «Вотфорду» 0:3. Це перша поразка «Ліверпуля» в АПЛ цього сезону.