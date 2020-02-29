АПЛ: «Ліверпуль» сенсаційно програв «Вотфорду»

«Червоні» зазнали першої поразки в сезоні.

В матчі 28-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» програв на чужому полі аутсайдеру АПЛ – «Вотфорду» 0:3, повідомляє Укрінформ.

Перший тайм завершився без голів, а після перерви сталася сенсація. Півзахисник господарів Ісмаїла Сарр протягом п’яти хвилин забив два м’ячі у ворота «Ліверпуля». Минуло 10 хвилин і Трой Діні забив третій м’яч господарів. 0:3 – перша поразка «Ліверпуля» в чемпіонаті. Востаннє «Червоні» програли в АПЛ 422 дні тому.

Не зважаючи на поразку, команда Юргена Клоппа впевнено лідирує в АПЛ. «Ліверпуль» набрав 79 очок і випереджає другу команду ліги «Ман Сіті» на 22 очки. До чемпіонства «Ліверпулю» залишилось виграти 4 матчі.