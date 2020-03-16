Чемпіонат України з волейболу призупинено через коронавірус

Чемпіонат України з волейболу у всіх лігах призупинили у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Матчі не проходитимуть до закінчення терміну карантину (3 квітня), повідомляє пресслужба Федерації волейболу України.

"У зв'язку із введенням карантину на всій території нашої держави і ускладненням ситуації, викликаної пандемією коронавірусу COVID-19, директорат ФВУ повідомляє, що XXIX чемпіонат України сезону-2019/2020 у всіх лігах тимчасово зупиняється до закінчення терміну карантину - 3 квітня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, останні матчі першого етапу сезону проходили без глядачів. Напередодні завершився регулярний чемпіонат у чоловічій Суперлізі, де першим став клуб "Барком-Кажан" (Львів). У жіночій лізі лідирує "Прометей" (Кам'янське).