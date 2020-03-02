"Житичі-ЖНАЕУ" виграли Кубок України з волейболу

У Житомирі завершився "Фінал чотирьох" Кубка України з волейболу серед чоловіків.

Володарем національного трофею вперше у своїй історії стала житомирська команда "Житичі-ЖНАЕУ".

У вирішальному поєдинку на майданчику обласного спорткомплексу "Динамо" волейболісти "Житичі-ЖНАЕУ" завдали поразки "Решетилівці" з Полтавської області - 3:0 (25:14, 25:14, 25:18).

В матчі за 3-тє місце чернігівський "Буревісник-ШВСМ" з рахунком 0:3 (17:25, 15:25, 14:25) поступився львівському клубу "Барком-Кажани", який володів титулом протягом трьох останніх сезонів.

Рекордсменом за кількістю перемог у Кубку України з волейболу залишається харківський "Локомотив", в активі якого 13 трофеїв.