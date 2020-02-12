“Барком-Кажани” завершили змагання за Кубок ЄКВ на стадії 1/8 фіналу

Волейболісти клубу “Барком-Кажани” вибули з боротьби за Кубок ЄКВ (Європейської конфедерації волейболу).

В 1/8 фіналу у матчі-відповіді українські волейболісти поступилися австрійському клубу “Гіпо Тіроль Альпен”. Про це повідомляє клубна пресслужба у Facebook.

“Наша Єврокубкова історія сезону-2019/20 завершилася. У Німеччині в 1/8 Кубка ЄКВ поступаємося "Hypo Tirol AlpenVolleys HACHING" 3:2 (23:25; 26:24; 14:25; 25:21; 11:15)”, - йдеться в повідомленні.

Перший матч “Кажани” програли “Альпену” з рахунком 0:3 (25:27, 20:25, 18:25).