"Вест Гем" Ярмоленка закрив свою базу на дезінфекцію

Базу Rush Green у Лондоні, де тренуються футболісти англійського клубу "Вест Гем", закрито на дезінфекцію.

Усі заняття команди, в якій виступає атакуючий хавбек збірної України Андрій Ярмоленко, призупинені на невизначений термін, повідомляє Zbirna.com.

"Головна причина таких заходів - контакти персоналу та футболістів команди з наставником "Арсенала" Мікелем Артетою, який захворів на коронавірус, але, як повідомила дружина іспанця Лорена Берналь, вже одужав", - зазначається у повідомленні.

Додамо, що за рішенням англійської футбольної влади змагання у Прем'єр-лізі припинені до 4 квітня.