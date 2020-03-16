"Вест Гем" Ярмоленка закрив свою базу на дезінфекцію
Укрінформ
Базу Rush Green у Лондоні, де тренуються футболісти англійського клубу "Вест Гем", закрито на дезінфекцію.
Усі заняття команди, в якій виступає атакуючий хавбек збірної України Андрій Ярмоленко, призупинені на невизначений термін, повідомляє Zbirna.com.
"Головна причина таких заходів - контакти персоналу та футболістів команди з наставником "Арсенала" Мікелем Артетою, який захворів на коронавірус, але, як повідомила дружина іспанця Лорена Берналь, вже одужав", - зазначається у повідомленні.
Додамо, що за рішенням англійської футбольної влади змагання у Прем'єр-лізі припинені до 4 квітня.