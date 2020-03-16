Постол у Лос-Анджелесі готуватиметься до бою з Раміресом

Український боксер Віктор Постол прибув до Лос-Анджелеса для підготовки до бою з чемпіоном світу за версіями WBC і WBO у напівсередній вазі американцем Хосе Карлосом Раміресом.

Поєдинок між Постолом та Раміресом запланований на 9 травня в місті Фресно (Каліфорнія), повідомляє Klitschko-brothers.com.

Бій мав відбутися 1 лютого, проте його перенесли з Китаю через спалах коронавирусу.

В останньому поєдинку наприкінці квітня минулого року Постол переміг представника Франції Мохамеда Мімуна, ставши офіційним претендентом на титул WBC у напівсередній вазі, яким він володів у період 2015/2016 років.

Рамірес здобув дострокову перемогу над співвітчизником Морісом Гукером і об'єднав титули за версіями WBO та WBC у першій напівсередній вазі.

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36-річний Постол здобув на профі-рингу 31 перемогу (12 - нокаутом) і зазнав 2 поразки. 27-річний Рамірес виграв усі свої 25 боїв (17 - нокаутом).