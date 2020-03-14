Італійка Вірер другий рік поспіль виграла Кубок світу з біатлону

Вірер набрала 793 очки і випередила норвежку Тіріл Екгофф на сім очок.

Італійка Доротея Вірер стала переможницею загального заліку Кубка світу з біатлону-2019/20, повідомляє Укрінформ.

Вірер набрала 793 очки і випередила норвежку Тіріл Екгофф на сім очок. Третє місце в загальному заліку Кубка світу посіла Деніз Геррманн з Німеччини.

Сьогодні Доротея Вірер фінішувала на 11-й позиції в гонці переслідування на етапі Кубка світу в Контіолахті. Екгофф посіла десяте місце і не зуміла випередити Доротею в загальному заліку.

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29-річна Доротея Вірер виграла Великий кришталевий глобус другий рік поспіль. У сезоні 2018/19 Доротея на 23 очки випередила співвітчизницю Лізу Віттоцці.

Кращою серед українок в загальному заліку Кубка світу стала Олена Підгрушна - 25-я позиція.

Нагадаємо, що заключний етап Кубка світу в Голменколлені скасували у зв'язку з пандемією коронавірусу.