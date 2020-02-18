Італійка Вірер виграла індивідуальну гонку чемпіонату світу з біатлону

Триразова чемпіонка планети італійка Доротея Вірер здобула у вівторок "золото" в індивідуальній гонці на 15 км домашнього чемпіонату світу з біатлону в Антгольці-Антерсельві.

Італійка показала час 43 хвилини 7,7 секунды і припустилася двох промахів на чотирьох вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.

"Срібло" у Ванесси Гінц з Німеччини (2,2 секунди відставання; 1 промах), "бронза" - у Марте Рейселанн з Норвегії (+15,8; 2)

Серед українок кращий час на фініші, 11-й, мала Анастасія Меркушина (+1.35,1; 2). Віта Семеренко прийшла 29-ю, Юлія Джима - 37-ю, Валя Семеренко - 42-ю.

Загалом у гонці взяли участь 100 біатлоністок.

Для Вірер це була друга поспіль перемога на нинішніх змаганнях. 16 лютого вона була кращою у гонці преследувания.

Чоловіча індивідуальна гонка на 20 км відбудеться завтра. 20 лютого чемпіонат світу продовжиться одиночною змішаною естафетою (синглмікстом). Класичні естафети пройдуть 22 лютого. Завершиться програма світової першості масстартами 23 лютого.