"Динамо" зіграє з "Минаєм" у півфіналі Кубка України з футболу

Укрінформ
У столичному Будинку футболу 13 березня відбулося жеребкування 1/2 фіналу та фінального матчу Кубка України сезону-2019/2020.

Процедуру провели легенда тернопільського футболу Ігор Яворський, телеведуча Олександра Лобода та актор Тарас Стадницький, повідомляє Укрінформ.

Визначилися такі півфінальні пари: 

"Маріуполь" - "Ворскла" (Полтава)

"Минай" (Закарпатська область) - "Динамо" (Київ). 

Номінальним господарем фінального матчу стане переможець протистояння "Минай" - "Динамо". 

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Півфінальні поєдинки мають відбутися 15 квітня на полях команд, що вказані першими, фінал пройде у Тернополі 13 травня.

   

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