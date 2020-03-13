Наставник “Шахтаря” оцінив шанси команди на вихід до наступного раунду Ліги Європи

Головний тренер донецького футбольного клубу “Шахтар” Луїш Каштру після перемоги на “Вольфсбургом” (2:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи оцінив шанси команди на вихід до наступного раунду.

Луїш Каштру, зокрема, зазначив, що поки ця перемога нічого не означає, суперник дуже компетентний.

“Як змінилися шанси команди на вихід в наступний раунд? Все залишилося так само. Ми виграли перший матч, але це поки нічого не означає. Потрібно усвідомлювати, що насправді цього ще дуже мало для того, щоб пройти далі. Ми компетентні, але і суперник теж. Все-таки Бундесліга входить в топ-5 європейських чемпіонатів. Потрібно бути обережним. Не будемо зараз вдаватися в ейфорію, тому що попереду нас чекає дуже складна робота”, - цитує Каштру пресслужба ФК “Шахтар”.

Як повідомлялося, вчора підопічні Луїша Каштру у гостях завершили на свою користь перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА проти німецького "Вольфсбурга" — 2:1. Голами в команді “гірників” відзначилися Жуніор Мораес (на 17-й хвилині) і Маркос Антоніо (73).

“Перший тайм був краще: ми повністю контролювали гру і могли домогтися більш об'ємного результату. Другий почався не дуже добре - суперник зрівняв рахунок. Команда дійсно відчула цей пропущений гол. Трохи втратили координацію, але з невеликими коригуваннями в ході тайму знову взяли гру в свої руки. У підсумку абсолютно заслужено добилися перемоги, тому задоволені.

Футбол - колективний вид спорту. Цієї перемоги змогла домогтися команда. Всі хлопці показали себе гідно, були на високому рівні, працювали як команда. Стратегія на матч практично повністю виконана. Зараз потрібно відпочити, а вже в неділю у нас інша дуже відповідальна гра - з “Зорею”. Важливо якомога швидше відновити футболістів”, зазначив тренер.

Нагадаємо, що матч у відповідь "Шахтар" - "Вольфсбург" пройде 19 березня у Харкові. Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи відбудеться 20 березня.