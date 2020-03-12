"Шахтар" обіграв "Вольфсбург" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА

Футболісти донецького "Шахтаря" в гостях завершили на свою користь перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА проти німецького "Вольфсбурга" - 2:1.

Жуніор Мораес вивів "Шахтар" вперед на 17-й хвилині, головою спрямувавши м'яч у сітку на добиванні після прострілу Ісмаїлі; відразу після перерви Джон-Ентоні Брукс (48) забив "Шахтарю" після розіграшу кутового, а на 73-й хвилині Маркос Антоніо вдруге вивів "Шахтар" вперед, вдало зігравши на добиванні, повідомляє Укрінформ.

Команди в матчі не реалізували два 11-метрові удари. На 22-й хвилині після гри рукою Максіміліна Арнольда в своєму штрафному Віктор Коваленко з "точки" пробив в руки Куна Кастеелса, а на 45-й хвилині Ваут Вегхорст з пенальті відправив м'яч вище воріт Андрія П'ятова.

Зустріч проходила при порожніх трибунах "Фольксваген-Арени" через пандемію коронавірусу.

Матч у відповідь "Шахтар" - "Вольфсбург" пройде 19 березня у Харкові.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи відбудеться 20 березня.