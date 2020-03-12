"Ворскла" обіграла "Десну" і вийшла до півфіналу Кубка України з футболу

У розіграші Кубка України з футболу сезону-2019/2020 визначилися усі учасники півфінальної стадії турніру.

Останню кубкову вакансію в 1/2 фіналу заповнила полтавська "Ворскла", яка у чвертьфінальному матчі на стадіоні ім. Ю. Гагаріна у Чернігові завдала поразки місцевій "Десні" - 1:0, повідомляє Укрінформ.

Автором вирішального голу став 31-річний форвард "Ворскли" Денис Васін, який реалізував пенальті на 64-й хвилині.

Матч пройшов при порожніх трибунах через пандемію коронавірусу.

Як повідомлялося, днем раніше півфіналістами нинішнього розіграшу стали команди "Минай" з однойменного села на Закарпатті, "Маріуполь" та київське "Динамо".

Поєдинки 1/2 фіналу Кубка України пройдуть 15 квітня, фінал відбудеться 13 травня.