"Динамо" в меншості обіграло "Олександрію" у чвертьфіналі Кубка України з футболу

Київське "Динамо" здобуло путівку до 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2019/2020.

У чвертьфінальному матчі кубкового розіграшу на столичному НСК "Олімпійський" динамівці у додатковий час завдали поразки "Опександрії" з рахунком 1:0, повідомляє Укрінформ.

Вирішальний м'яч забив півзахисник "біло-синіх" Віктор Циганков, який відзначився на початку другого екстра-тайму (106-а хвилина).

"Динамо" догравало поєдинок в меншості - на 55-й хвилині арбітр зустрічі Віталій Романов з Дніпра за другу жовту картку вилучив з поля ганійського захисника киян Мохаммеда Кадірі.

Як повідомлялося, першими півфіналістами нинішнього розіграшу стали команди "Минай" з однойменного села на Закарпатті та "Маріуполь" .

Останню путівку до 1/2 фіналу 12 березня розіграють у Чернігові "Десна" та полтавська "Ворскла".

Півфінальні поєдинки Кубка України пройдуть 15 квітня, фінал відбудеться 13 травня.