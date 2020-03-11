"Маріуполь" вийшов до 1/2 фіналу Кубка України з футболу
У виїзному чвертьфінальному поєдинку "Маріуполь" здобув вольову перемогу над командою Другої ліги ФК "Альянс" (Липова Долина, Сумська область) - 4:2, повідомляє Укрінформ.
На голи господарів стадіону "Ювілейний" у Сумах Дмитра Осадчого, який відзначився на 24-й хвилині, та Костянтина Ярошенка (45+2) у гостей відповіли влучними ударами Андрій Кулаков (30), Сергій Яворський (36), Павло Полегенько (47) та Назарій Муравський (66).
"Маріуполь" догравав матч у меншості - на 87-й хвилині за другу жовту картку поле залишив Валерій Федорчук.
Зазначимо, що "Маріуполь" вдруге за останні три сезони пробився до 1/2 фіналу Кубка України. У 2018 році приазовці поступилися путівкою у фінал донецькому "Шахтарю" (1:5).
Як повідомлялося, першими кубковими півфіналістами нинішнього розіграшу стали футболісти команди "Минай" з однойменного села на Закарпатті, які у серії післяматчевих пенальті перемогли іншого представника Першої ліги - команду "Інгулець" із селища Петрове Кіровоградської області - 6:5 (основний час - 1:1.
Сьогодні також київське "Динамо" на столичному НСК "Олімпійський" зустрічається з "Опександрією".
Останню путівку до 1/2 фіналу 12 березня у Чернігові розіграють "Десна" та полтавська "Ворскла".
Півфінальні поєдинки Кубка України пройдуть 15 квітня, фінал відбудеться 13 травня.