"Минай" став першим півфіналістом Кубка України з футболу

Футболісти клубу "Минай" з однойменного села на Закарпатті першими вийшли до півфінальної стадії Кубка України сезону-2019/2020.

У Минаї господарі поля в 1/4 фінала в серії пенальті перемогли іншого представника Першої ліги - команду "Інгулець" із селища Петрове Кіровоградської області (6:5). Основний час завершився з рахунком 1:1, повідомляє Укрінформ.

М'ячі в ігровий час забили Олександр Глагола (31) - у господарів; Олександр Мішуренко (54) - у гостей.

Вилучення: Роман Никитюк (116) - Дмитро Фатеєв (78), Віталій Павлов (118).

Сьогодні також відбудуться чвертьфінальні поєдинки ФК "Альянс" (Долина, Сумська область) - "Маріуполь" та "Динамо" (Київ) - "Олександрія". Останню путівку до 1/2 фіналу 12 березня у Чернігові розіграють "Десна" та полтавська "Ворскла".

Півфінальні поєдинки Кубка України пройдуть 15 квітня, фінал відбудеться 13 травня.