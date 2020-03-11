"Минай" став першим півфіналістом Кубка України з футболу
У Минаї господарі поля в 1/4 фінала в серії пенальті перемогли іншого представника Першої ліги - команду "Інгулець" із селища Петрове Кіровоградської області (6:5). Основний час завершився з рахунком 1:1, повідомляє Укрінформ.
М'ячі в ігровий час забили Олександр Глагола (31) - у господарів; Олександр Мішуренко (54) - у гостей.
Вилучення: Роман Никитюк (116) - Дмитро Фатеєв (78), Віталій Павлов (118).
Сьогодні також відбудуться чвертьфінальні поєдинки ФК "Альянс" (Долина, Сумська область) - "Маріуполь" та "Динамо" (Київ) - "Олександрія". Останню путівку до 1/2 фіналу 12 березня у Чернігові розіграють "Десна" та полтавська "Ворскла".
Півфінальні поєдинки Кубка України пройдуть 15 квітня, фінал відбудеться 13 травня.