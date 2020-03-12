Йоганнес Бьо виграв спринт етапу Кубка світу з біатлону у Фінляндії

Десятиразовий чемпіон світу з Норвегії Йоганнес Бьо здобув у четвер "золото" у спринтерській гонці на 10 км етапу Кубка світу в Контіолахті (Фінляндія).

Час переможця - 22 хвилини 27,8 секунди (жодного промаху на двох вогневих рубежах), повідомляє Укрінформ. Другим став знаменитий французький біатлоніст Мартен Фуркад (21,1 секунди відставання, 0 промахів), третім - його співвітчизник Емільєн Жаклен (+22,3; 0). З українців кращим був Дмитро Підручний, який прийшов 19-м (1 хвилина 13,6 секунди відставання, 1 промах). Артем Прима показав 22-й результат, Руслан Ткаленко - 58-й, Антон Дудченко - 72-й. Сергій Семенов - 81-й. Загалом у спринті стартували 104 біатлоністи. Читайте також: Українка Бех виграла "золото" у спринті юніорського чемпіонату Європи У програмі фінського етапу Кубка світу також жіночий спринт (13 березня), гонки переслідування (14 березня), одиночна змішана та змішана естафети (15 березня). На фото: Йоганнес Бьо.