"Ліверпуль" поступився "Атлетико" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Футболісти англійського "Ліверпуля" втратили титул переможців Ліги чемпіонів УЄФА.

"Мерсисайдці" за сумою двох матчів 1/8 фіналу розіграшу поступилися іспанському "Атлетико", повідомляє Укрінформ.

Після мінімальної поразки у Мадриді (0:1) "Ліверпуль" на "Енфілді", вівши у рахунку 2:0 у додатковий час, у підсумку програв "Атлетико" - 2:3.

Джорджиніо Вейналдум відкрив рахунок під кінець першого тайму (43-я хвилина), Роберто Фірміно забив другий м'яч гостям у додатковий час (94). "Атлетико" відповів двома точними ударами Маркоса Льоренте (97, 105+1) та Альваро Морати (120+1).

Як повідомлялося, чвертьфіналістами Ліги чемпіонів також стали німецький "Лейпциг", який двічі переміг англійський "Тоттенгем" (1:0, 3:0), італійська "Аталанта" - після успіху у зустрічах з іспанською "Валенсією" (4:1, 4:3) та французький "Парі Сен-Жермен", який за сумою двох матчів змусив зійти з дистанції німецьку "Боруссію" з Дортмунда (1:2, 2:0).

Решта учасників чвертьфінальної стадії визначиться наступного тижня:

17 березня - "Манчестер Сіті" - "Реал" (перша гра - 2:1), "Ювентус" - "Ліон" (0:1)

18 березня - "Баварія" - "Челсі" (3:0), "Барселона" - "Наполі" (1:1).

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу відбудеться 20 березня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА 30 травня прийматиме 80-тисячний Олімпійський стадіон імені Ататюрка в Стамбулі (Туреччина).