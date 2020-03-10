"Лейпциг" і "Аталанта" вийшли до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Першими чвертьфіналістами Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2019/20 стали футболісти німецького "Лейпцига" та італійської "Аталанти".

"Лейпциг" залишив за бортом турніру англійський "Тоттенгем", а "Аталанта" змусила зійти з дистанції іспанську "Валенсію", повідомляє Укрінформ.

Після виїзної перемоги (1:0) "Лейпциг" в матчі у відповідь, який проходив на "ЛБ Арені" без глядачів через коронавірус, завдав поразки "Тоттенгему" з рахунком 3:0 завдяки дублю австрійського хавбека Марселя Забітцера (10, 21 хвилини) та голу шведського нападника Еміля Форсберга (87).

"Аталанта", розгромивши "Валенсію" вдома (4:1), у повторному поєдинку на "Местальї" також перемогла - 4:3. У складі гостей покер оформив словенський хавбек Йосип Ілічич (3, з пенальті, 43, з пенальті, 71, 82); у господарів дублем відзначилися французький форвард Кевін Гамейро (21, 51), ще один м'яч забив Ферран Торрес (67).

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський на 78-й хвилині замінив аргентинця Алехандро Гомеса.

Ще дві путівки до 1/4 фіналу турніру 11 березня розіграють чинний володар трофею "Ліверпуль" і мадридський "Атлетико" (перша гра - 0:1), які зійдуться на "Енфілді", "Парі Сен-Жермен" та дортмундська "Боруссія" (1:2) - на "Парк-де-Пренс" у Парижі.

Решта учасників чвертьфінальної стадії визначиться на наступному тижні:

17 березня - "Манчестер Сіті" - "Реал" (2:1), "Ювентус" - "Ліон" (0:1)

18 березня - "Баварія" - "Челсі" (3:0), "Барселона" - "Наполі" (1:1).

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу відбудеться 20 березня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА 30 травня прийматиме 80-тисячний Олімпійський стадіон імені Ататюрка в Стамбулі (Туреччина).