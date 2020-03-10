«Аталанта» не відпускає Малиновського в збірну України

Клуб з Бергамо вирішив не ризикувати своїми легіонерами.

«Аталанта» вирішила не відпускати своїх футболістів в розташування національних збірних у зв'язку з епідемією коронавірусу в Італії. З цієї причини участь півзахисника Руслана Малиновського в найближчих товариських матчах збірної України - під питанням, повідомляє «Команда №1».

Через епідемію коронавірусу в Італії до 3 квітня скасували всі спортивні заходи, в тому числі і матчі Серії А. У зв'язку з епідемією товариські матчі за участю збірної України проти Польщі та Франції можуть пройти при порожніх трибунах.

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Малиновський потрапив в число 24 футболістів, яких головний тренер національної команди Андрій Шевченко викликав на найближчі матчі.

З Францією Україна зіграє 27 березня на «Стад де Франс» в Парижі, з Польщею - 31 березня в Хожуві.