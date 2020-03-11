"Парі Сен-Жермен" став третім чвертьфіналістом Ліги чемпіонів УЄФА

Черговими учасниками 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2019/20 стали футболісти французького "Парі Сен-Жермен".

"ПСЖ" за сумою двох матчів 1/8 фіналу розіграшу залишив за бортом турніру німецьку "Боруссію" з Дортмунда, повідомляє Укрінформ.

Після виїзної поразки у Дортмунді (1:2) "Парі Сен-Жермен" в матчі у відповідь на "Парк-де-Пренс" у Парижі взяв реванш у "Боруссії" з рахунком 2:0 завдяки голам Неймара, який відзначився результативним ударом головою на 28-й хвилині, та Хуана Берната (45+1).

Ще одну путівку до чвертьфіналу у середу розігрують чинний володар титулу англійський "Ліверпуль" і футболісти іспанського "Атлетико" (перша гра у Мадриді - 0:1).

Решта учасників чвертьфінальної стадії визначиться наступного тижня:

17 березня - "Манчестер Сіті" - "Реал" (перша гра - 2:1), "Ювентус" - "Ліон" (0:1)

18 березня - "Баварія" - "Челсі" (3:0), "Барселона" - "Наполі" (1:1).

Як повідомлялося, днем раніше першими чвертьфіналістами Ліги чемпіонів стали німецький "Лейпциг", який двічі переміг англійський "Тоттенгем" (1:0, 3:0), та італійська "Аталанта" - після успіху у зустрічах з іспанською "Валенсією" (4:1, 4:3).

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу відбудеться 20 березня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА 30 травня прийматиме 80-тисячний Олімпійський стадіон імені Ататюрка в Стамбулі (Туреччина).