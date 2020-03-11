«Шахтар» їде в гості до кривдника «Олександрії»

Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи «Вольфсбург» - «Шахтар» зіграють 12 березня, початок – о 22:00.

Цього четверга «Шахтар» продовжить свій шлях до фіналу Ліги Європи. Після перемоги над «Бенфікою» «гірників» чекає зустріч з німецьким «Вольфсбургом». І хоча на виїзді у донеччан всього 28% на перемогу за оцінками аналітиків Parimatch (у «вовків» 43% і 29% на нічию), в цілому шанси «Шахтаря» на вихід у чвертьфінал - 52%.

У восьми попередніх матчах в Бундеслізі «Вольфсбург» виграв тільки тричі з яких лише один раз вдома. Команда йде на сьомому місці у турнірній таблиці та веде боротьбу за путівку в єврокубки на наступний сезон. «Вовки» раніше лише раз зустрічалися з українською командою, в груповому турнірі Ліги Європи восени 2019 року вони обіграли «Олександрію» 3:1 (вдома) і 1:0 (в гостях).

«Шахтар», як більш досвідчений єврокубковий боєць, перетинався з німецькими командами 22 рази (по сім перемог і поразок, а також вісім нічиїх). «Гірники» виграли чотири з 11 матчів в Німеччині при шести поразках. Хоча взагалі в плей-офф турніру «Шахтаря» виступає непогано на виїзді: 4 перемоги, 2 нічиї та 3 поразки.

Суперник «гірникам» дістався цілком прохідний і позитивний результат в гостьовій зустрічі сильно зміцнить шанси команди на вихід до наступного етапу. Завдання для підопічних Луїша Каштру цілком здійсненне.