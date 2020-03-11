Сестри Музичук упритул наблизилися до лідерів Гран-прі ФІДЕ

У швейцарській Лозанні наближається до фінішу третій етап жіночого Гран-прі ФІДЕ. Шахісткам лишилося зіграти по три поєдинки..

П’ятий тур українки - сестри Музичук розпочали з неймовірних приголомшливих невдач. Обидві наші шахістки грали білими і обидві мали абсолютно виграшні позиції.

Анна була близькою до перемоги в партії проти грузинки Нани Дзагнідзе (чорні). Але є в шахах поняття незручного суперника. Саме таке відбувається у зустрічах Анни з Наною. На турнірі претенденток минулого року львів’янка не реалізувала велику перевагу білими, а потім випустила ще й нічию. За схожим сценарієм проходила і теперішня зустріч. Здавалося, що білі, які чудово розіграли дебют, початок мітельшпілю і вже не випустять перемогу. Але Музичук потрапила у цейтнот, а там припустилася серії помилок і програла.

Не менш драматичною була зустріч Марії білими проти діючої чемпіонки світу Цзюй Веньцзюнь. Львівянка також носила шахову корону і, звичайно, не вважала себе гіршою за китаянку. Навпаки, Марія у блискучому стилі переграла суперницю. І мала не один і не два шляхи до перемоги. Певного моменту львів’янка стала діяти не найкращим чином, все ж виграш ще не був втрачений. Лишалося зробити один точний хід, і суперниці довелося б зупинити годинника. Марія, однак, припустилася вирішальної помилки, недоречно пожертвувавши слона. Чіпка китаянка скористалася з цього і досягла нічиї. Таке подвійне фіаско сестер було дуже прикрим для українських уболівальників шахів. До того ж, виникало запитання, як перенесуть наші шахістки такі удари долі.

Але українські дівчата виявилися молодцями. Наступного раунду вони чітко зробили нічиї чорними проти Олександри Гарячкіної (Росія) та Дзагнідзе. А у сьомому турі Анна показала філігранну техніку проти росіянки Олександри Костенюк. Музичук наочно продемонструвала, чого варта перевага двох слонів, і перемогла у відмінному стилі.

Марія, яка грала проти лідера - Гарячкіної не побоялася застосувати гамбіт Еванса (гострий дебют з жертвою пішака). Хоча суперниця все ж втримала рівновагу і досягла нічиєї, сміливість українки заслуговує на найвищу оцінку.

Наступного дня Марія, яка до цього зробила сім нічиїх, нарешті здобула першу перемогу. Причому, чорними. У партії проти Костенюк, яка проходила зі змінним успіхом, а потім перейшла до турового закінчення з перевагою українки. Музичук-молодша технічно довела гру до перемоги.

Після восьмого туру становище лідируючої групи таке: Гарячкіна та Дзагнідзе – по 5 очок, Анна та Марія Музичук, Жансуя Абдумалік (Казахстан) та Аліна Кашлінська (Росія) – по 4,5, Харіка Дронаваллі (Індія), Піа Крамлінг (Швеція) та Цзюй Веньцзюнь – по 4.

Словом, дев’ятеро учасниць з 12-ти можуть розраховувати на призові місця. Ми ж сподіватимемося на сестер Музичук. По-перше, вони дві партії з трьох, що лишилися, грають білими. По-друге, їхні суперниці далеко не найсильніші на турнірі. Додамо, що від трьох заключних раундів залежить не лише доля третього етапу, а, можливо, й розподілу місць у всьому Гран-прі.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото: Анна Музичук.