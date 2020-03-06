Шахи: Анна Музичук розгромила француженку на турнірі серії Гран-прі

У Лозанні (Швейцарія) триває третій етап жіночої серії Гран-прі з шахів, де грають українки Анна та Марія Музичук.

Примусовий жереб звів сестер Музичук вже у стартовому турі. Як і решта попередніх зустрічей сестер, ця закінчилася унічию. Звичайно, львівські дівчата не брати Кличко, які ніколи не виходили в ринг один проти одного, та все ж у відмові сестер грати між собою є сенс. Вони готуються разом, у них немає обопільних секретів...

Цікаво, що й решта п’ять зустрічей першого раунду теж закінчилися унічию. Починаючи з другого туру, українки в парних зустрічах грають чорними, а в непарних – білими. Свої другі партії сестри зіграли унічию.

Марія без проблем зрівняла гру проти росіянки Аліни Кашлінської, Анна ж поборолася за перемогу проти найдосвідченішої учасниці турніру Піа Крамлінг (Швеція). Львів’янці навіть вдалося виграти два пішаки, але тут далися взнаки різнокольорові слони, передвісники мирного результату.

Наступного дня Анна білими виблиснула нестандартною й активною грою в рідкісному варіанті сіціліанського захисту проти француженки Марі Себаг. Музичук запропонувала суперниці жертву фігури, від якої та цілком справедливо відмовилася. Потім львів’янка поклала на вівтар ще й пішака, щоб включити до бою свого слона. Під таким шаленим тиском Марі просто не встояла і досить швидко віддала ферзя всього лише за фігуру та пішака. Реалізація такої перевага не була надто складною для українки. Чудова перемога!

Марія грала білими проти Крамлінг. Проте їй не вдалося досягнути істотної переваги в сіціліанському захисті. Позиція поступово спрощувалася, доки не перейшла до нічийного пішакового закінчення, в якому суперниці потиснули одна одній руки.

Великою несподіванкою стала поразка чемпіонки світу китаянки Цзюй Веньцзюнь від Харіки Дронаваллі з Індії. Саме з китаянкою довелося грати чорними Анні Музичук у четвертому турі. Чемпіонка "змінила платівку", обравши на першому ході 1. d4 замість 1.е4. Анна досить упевнено розіграла захист Грюнфельда.

У середині гри українка пожертвувала якість. Ця жертва дуже нагадала гру її земляка Леоніда Штейна у шістдесяті роки. Тоді уславлений гросмейстер здійснював цю офіру у варіанті дракона сіціліанського захисту, після чого упевнено тримав позицію.

За такою ж схемою грала і старша Музичук. Єдине, що, можливо, їй не варто було поспішати з розміном ферзів. Та Аня розрахувала все точно, не давши чемпіонці жодних шансів на перемогу – нічия. Також миром розійшлася Марія проти Себаг (білі).

Лідерство на змаганнях захопили Дроноваллі та росіянка Олександра Гарячкіна – по 3 очка з 4-х. На пів очка менше у Анни Музичук та Кашлінської. Марія ділить п’яте-восьме місця з Крамлінг, Наною Дзагнідзе (Грузія) та Жансаєю Абдумалік (Казахстан). Несподіваним є результат росіянки Олександри Костенюк – 0,5 очка з 4-х можливих.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото: Анна Музичук.