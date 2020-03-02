Сестри Музичук стартують на етапі шахового Гран-прі в Лозанні

У понеділок, 2 березня, в Лозанні (Швейцарія) розпочинається третій етап серії Гран-прі світових жіночих шахів, на якому виступлять українки Анна та Марія Музичук.

Загалом серія складається з чотирьох турнірів. Грають 16 учасниць, які пропустять по одному турніру. Таким чином, на кожному етапі виступлять по 12 шахісток.

Переможців визначають за найвищою сумою очок. Вони нараховуються так: 160 умовних пунктів - перше місце, 130 - друге, 110 - третє. За останнє, дванадцяте, учасниці дістануть скромні 10 балів. За перше місце в кожному турнірі приз 15 тис євро, за друге - 12, за третє - 10. За останнє - 2 тис 500. Загальний призовий фонд кожного з турнірів складає 80 тис євро. Ще стільки ж поділять між собою восьмеро найкращих у серії (переможниця отримає 20 тис).

Дві кращі шахістки потрапляють до турніру претенденток. Втім, одна з учасниць Гран-прі вже має право виступати там. Це переможена у матчі за світову корону росіянка Олександра Гарячкіна. Звичайно, немає ніякого сенсу грати на турнірі й чемпіонці світу Цзюй Веньцзюнь (Китай).

У Лозанні до списку учасниць було внесено корективи. Через короновірус. Замість китаянки Джао Ксю ФІДЕ включила казахську шахістку Жансаю Абдумалік.

Ось підсумки жеребкування: 1. Гарячкіна (рейтинг - 2589), 2. Олександра Костенюк (Росія, 2482), 3. Жансая Абдумалік (2461), 4. Антоанета Стефанова (Болгарія, 2453), 5. Харіка Дронаваллі (Індія, 2517), 6. Анна Музичук (Україна, 2535), 7. Марія Музичук (Україна, 2551), 8. Піа Крамлинг (Швеція, 2475), 9. Марі Себаг (Франція, 2473), 10. Цзюй Веньцзюнь (2583), 11. Нана Дзагнідзе (Грузія, 2509), 12. Аліна Кашлінська (Росія, 2589).

Після двох етапів лідирує Хампі Конеру (Індія) – 293 бали. Гарячкіна має 253. Катерина Лагно (Росія) - 180 пунктів. Костенюк -178, Дронаваллі – 120 пунктів. Усі ці шахістки зіграли вже у двох турнірах, і змагання в Лозанні стануть для них останніми.

Серед учасниць, які зіграли по одному разу, перед веде Цзюй Веньцзюнь - 120. Анна Музичук має 80, Марія Музичук – 60 балів.

Зрозуміло, що Конеру вже практично забезпечила собі вихід до турніру претенденток. Залишається ще одне місце. За нього битимуться Лагно, Костенюк, а також наші сестри Музичук.

Таким чином, у Лозанні нашим сестричкам дуже бажано випередити саме Костенюк. Щодо Марії, вона щойно продемонструвала дуже свіжу й цікаву гру на американському супертурнірі в Сент-Луїсі. Сподіваємося, що й Анна теж перебуває в хорошій формі.

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Заключний турнір серії Гран-прі відбудеться у травні на Сардінії (Італія).

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото: сестри Музичук.