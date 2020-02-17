Марія Музичук здобула призове місце на шаховому турнірі в США

В американському місті Сент-Луїс закінчився жіночий супертурнір Cairns Cup. Його назва пішла від дівочого прізвища дружини мецената цих змагання Рекса Сінкфілда.

Пан Рекс встановив призовий фонд 180 тис дол. 1-й приз – 45 тис, 2-й – 35, 3-й – 25.

Загальні підсумки: 1. Хампі Конеру (Індія) – 6 очок з 9-ти; 2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 5,5; 3-4. Марія Музичук (Україна), Олександра Костенюк (Росія) – по 5; 5-6. Катерина Лагно (Росія), Харіка Дронаваллі (Індія) – по 4,5; 7-9. Ніно Дзагнідзе (Грузія), Ірина Круш, Карисса Іп (обидві - США) – по 4; 10. Валентина Гуніна (Росія) – 2,5.

Марія Музичук у першій половині турніру продемонструвала, як любив висловлюватися Михайло Таль, "смачну" гру. Але у п’ятому турі Марія невдало розіграла чорними відкритий варіант іспанської партії проти Костенюк. Її суперниця також грала невдало, і шанси перейшли на бік львів’янки. Якби Музичук знайшла правильне продовження на 24-у ході, могла б поборотися й за перемогу. Проте вона почала робити помилку за помилкою і врешті-решт зазнала єдиної поразки.

Відмінні шанси на перемогу мала Марія й наступного дня проти Ірини Круш. Проте кілька похибок призвели партію до мирного результату. У восьмому турі нервова гра з Гуніною з великою кількістю взаємних помилок завершився перемогою українки у глибокому закінченні.

В останньому раунді проти Іп львів’янка чорними легко зрівняла гру у захисті Каро-Канн, що призвело до рівного ендшпілю, який закономірно закінчився унічию.

Загалом, виступ Марії Музичук можна оцінити як добрий. Хоча, хоча, хоча... Вона трохи не дотягнула, а могла б поборотися й за перемогу на турнірі, якби реалізувала всі свої шанси. До того ж, українка єдина, хто подолав чинну переможницю.

Конеру ж змогла оговтатися після цієї поразки. На фініші турніру вона суттєво додала, виграла кілька партій та без проблем посіла перше місце. Не так добре грала чемпіонка світу Цзюй. У передостанньому турі вона сенсаційно поступилася білими Кариссі Іп. Все ж таки далася взнаки втома китаянки після складного матчу за світову корону.

Наступними важливими змаганнями, де зіграють сестри Марія та Анна Музичук, стане 3-й етап Гран-прі ФІДЕ, що розпочнеться на початку березня у швейцарській Лозанні.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.