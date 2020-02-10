Шахи: Марія Музичук підбирає ключик до російської партії

На жіночому шаховому супертурнірі в американському Сент-Луїсі відмінно стартувала Марія Музичук.

У трьох перших турах їй дісталися найсильніші суперниці. Почала Марія з чемпіонки світу Цзюй Веньцзюнь. Китайська шахістка чорними обрала російську партію. Проте українка розіграла дебют дуже свіжо і захопила ініціативу. Якби Марія не поспішила створити загрозу ферзю суперниці, а просто розміняла королеви, вона мала б певні шанси на перемогу. А так китаянка проігнорувала загрозу і запропонувала офірувати свою найсильнішу фігуру. В цьому випадку чорні мали б компенсацію у вигляді тури і слона. До того ж, король білих перебував би у загрозливому становищі.

Після тривалих роздумів львів’янка знайшла в собі сили визнати помилку і запропонувати розмін ферзів. На жаль, то була вже зовсім не та ситуація, ніж за хід до того. У Музичук лишилася певна перевага, але вона мала швидше символічне значення. На 40-у ході суперниці погодилися на нічию.

За останній рік Хампі Конеру з Індії виступала дуже добре, а її поразки стали рідким явищем. До того ж, на попередньому турнірі в Монако вона обіграла Марію Музичук. Але цього разу українка взяла блискучий реванш. Вона грала білими і знову зустрілася з російською партією. Хоча проти чемпіонки світу перевага була на її боці, Музичук цього разу обрала зовсім інший варіант. Львів’янка завчасно підключила свою ферзеву туру до боротьби (згодом - до атаки) на ферзевому фланзі.

Взагалі білі діяли енергійно та цілеспрямовано. Тим не менш, одного моменту Конеру могла дістати шанси на порятунок. Проте, як зауважив гросмейстер Макаричев, знайти хід ферзем, на якого дивиться слон суперниці (хоча й через туру), для людини є дуже непросто. І чорні заграли по-іншому, після чого Марічка провела атаку в блискучому стилі й на одному диханні. Під загрозою неминучого мату чорні здалися на 34-у ході.

У третьому турі вже сама львів’янка, яка грала чорними проти Катерини Лагно (Росія), обрала російську партію. Проте обмін ферзя білих на три чорних фігури приніс велику перевагу Лагно.

Давно відомо, що в позиціях з нестандартним матеріальним співвідношенням грати дуже нелегко. І суперниці по черзі почали помилятися. Останньою це зробила Катерина, яка жертвою коня форсувала вічний шах. Але ж тихий хід слоном призводив до позиції з шансами на перемогу у білих...

Що ж, щастить сильнішим! Марія, яка зіграла з трьома найсильнішим суперницями, має два очки. На перше місце вийшла грузинка Нана Дзагнідзе – 2,5 очка з 3-х. По 2 очка, крім Музичук, мають також Лагно та Харіка Дронаваллі з Індії. По 1,5 - на рахунку чемпіонки світу, Конеру та росіянки Олександри Костенюк.

Сьогодні увечері вчетверте центральною стане партія нашої Музичук. Цього разу проти лідера – Дзагнідзе.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.