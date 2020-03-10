України їде в Контіолахті за медалями

Наші біатлоністи спробують розвинути успіх на 8-у етапі Кубка світу.

З 12 по 15 березня в Фінляндії відбудеться восьмий етап Кубка світу з біатлону. І з огляду на те, як пройшов для нашої збірної попередній етап в Чехії, ми знову чекатимемо від наших спортсменів медалей.

Нагадаємо, що чеському Нове Мєсто чоловіча збірна України в естафетній гонці (Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний) та виборола друге місце. Також Дмитро Підручний ледь не дотягнувся до «бронзи» в мас-старті. Він на фініші поступився німцеві Арнду Пайфферу і став четвертим.

Жіноча збірна в естафеті (Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко, Олена Підгрушна) прийшла до фінішу четвертою. Відставання від Німеччини склало менш ніж на дві секунди. Сподіваємось, що в Фінляндії наша команда ще додасть.

Що стосується загального заліку і боротьби за «кришталевий глобус», то у жінок впевнено лідирує італійка Доротея Вірер. Тут, схоже, сенсації нам чекати не варто. Аналітики Parimatch не бачать гідної конкуренції у Доротеї та віддають їй підсумкове перше місце.

А ось у чоловіків загострюється боротьба між Мартеном Фуркадом і Йоганнесом Бьо. Норвежець все ж дав хорошу фору французу, коли у січні пропустив гонки у зв'язку з народженням дитини. Мартен, який збирається завершувати кар'єру, прагне наостанок зібрати всі можливі трофеї та наздогнати його дуже непросто.