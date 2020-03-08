Підручний посів 4 місце у мас-старті чеського етапу Кубка світу з біатлону

Чоловічою гонкою з масовим стартом в Нове-Место (Чехія) завершився сьомий етап Кубка світу з біатлону сезону 2019/20.

Переможцем мас-старту став олімпійський чемпіон норвежець Йоганнес Бьо, який подолав дистанцію 15 км з трьома штрафними колами за 39 хвилин 32,7 секунди, повідомляє Укрінформ.

Другим з відставанням 15,1 секунди фінішував француз Емільєн Жаклен (0 промахів). "Бронзу" виграв Арнд Пайффер (+25 секунд; 1 коло штрафу). Німець у суперечці за третю сходинку на 2,9 секунди випередив українця Дмитра Підручного (2), який у підсумку фінішував четвертим.

Артем Прима з трьома штрафними колами став 11-м.

Загалом на старт вийшли 30 біатлоністів.

Заключні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть у фінському Контіолахті (12-15 березня) і норвезькому Голменколлені (20-22 березня).