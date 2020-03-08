Норвежка Екгофф виграла мас-старт на VII етапі Кубка світу з біатлону; Семеренко - у топ-10

В Нове-Место (Чехія) завершився передостанній старт сьомого етапу Кубка світу з біатлону.

Жіночу гонку з масовим стартом на 12,5 км з чотирма вогневими рубежами виграла норвежка Тіріль Екгофф, яка з одним колом штрафу подолала дистанцію за 34 хвилини, повідомляє Укрінформ.

"Срібло" дісталося Ганні Еберг зі Швеції (1) з відставанням від лідера 25,3 секунди, "бронзу" здобула німкеня Франциска Пройсс (1) - 32,4 секунди відставання.

Єдиній представниці України у мас-старті Валі Семеренко (3 промахи) вдалося піднятися на 9-е місце серед 30-ти учасниць гонки (+1 хвилина 14,8 секунди).

Чоловічий мас-старт в Нове-Место розпочнеться о 14.45 за участю українців Дмитра Підручного (20-й стартовий номер) та Артема Прима (24).

Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться 12-15 березня у фінському Контіолахті.

На фото: Тіріль Екгофф.