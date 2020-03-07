Україна виграла "срібло" в чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону

Біатлоністи збірної України здобули у суботу срібні медалі в естафеті 4х7,5 км на етапі Кубка світу в Нове-Место (Чехія).

За нашу команду виступали Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний, повідомляє Укрінформ. Українці відстали від переможців - команди Норвегії на 38,2 секунди і мали 5 промахів на вогневих рубежах. Норвегія показала час 1 година 10 хвилин 25,3 секунди (5 промахів). Третьою була збірна Швеції (+43,3; 8 промахів; 1 штрафне коло). Загалом у гонці взяли участь 26 команд. Читайте також: Біатлон: норвежки виграли естафету Кубка світу, Україна - четверта Чеський етап Кубка світу завершиться 8 березня мас-стартами. Фото: biathlon.com.ua