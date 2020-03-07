Україна виграла "срібло" в чоловічій естафеті Кубка світу з біатлону
Укрінформ
Біатлоністи збірної України здобули у суботу срібні медалі в естафеті 4х7,5 км на етапі Кубка світу в Нове-Место (Чехія).
За нашу команду виступали Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний, повідомляє Укрінформ.
Українці відстали від переможців - команди Норвегії на 38,2 секунди і мали 5 промахів на вогневих рубежах.
Норвегія показала час 1 година 10 хвилин 25,3 секунди (5 промахів). Третьою була збірна Швеції (+43,3; 8 промахів; 1 штрафне коло).
Загалом у гонці взяли участь 26 команд.
Чеський етап Кубка світу завершиться 8 березня мас-стартами.
Фото: biathlon.com.ua