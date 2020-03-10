Легкоатлетка Магучіх отримає $20 тисяч премії за перемогу у серії міжнародних змагань

Спортсменку із Дніпропетровщини Ярославу Магучіх нагородили грошовою премією 20 тисяч доларів за перемогу у серії міжнародних легкоатлетичних змагань World Athletics Indoor Tour.

Про це повідомили в управлінні молоді і спорту Дніпропетровської ОДА.

«Змагання тривали в декілька етапів з січня по кінець лютого. Ярослава спочатку перемогла у німецькому Карлсруе. Там встановила новий світовий рекорд U-20 у приміщенні, підкоривши висоту 2,02 м. Далі легкоатлетка виборола «золото» у Глазго з результатом 1,93 м. Загалом спортсменка набрала 20 балів. Це вдвічі більше, ніж у її найближчої суперниці Аміни Сміт з США», – зазначили в управлінні.

Крім Могучіх, грошову винагороду отримає ще одна українка - Марина Бех-Романчук. Дівчина перемогла у 4 турах World Athletics Indoor Tour. Стрибунка в довжину набрала 40 балів, а найближча її суперниця – лише 14.

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Бех-Романчук стала другою легкоатлеткою в історії змагань, якій вдавалось здобути чотири перемоги поспіль зі стрибком 6,90 метра і довше.

Ярослава та Марина також отримали путівку на чемпіонат світу 2021 року.