Хавбек "Колоса" Мілько - кращий футболіст 22 туру чемпіонату України

Автор "дубля" у второта донецького "Шахтаря" Вадим Мілько з ковалівського "Колоса" визнаний кращим футболістом 22-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 4:3 на користь "Шахтаря". Незважаючи на це, Мілько випередив за підсумками голосування УПЛ інших претендентів - чернігівця Олександра Філіппова, дніпрянина Олексія Чичикова, "гірника" Жуніора Мораеса та киянина Віталія Миколенка, повідомляє Укрінформ.

До складу експертної ради ліги увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин та Анатолій Чанцев та інші футбольні фахівці.