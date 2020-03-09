Хавбек

Хавбек "Колоса" Мілько - кращий футболіст 22 туру чемпіонату України

Укрінформ
Автор "дубля" у второта донецького "Шахтаря" Вадим Мілько з ковалівського "Колоса" визнаний кращим футболістом 22-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 4:3 на користь "Шахтаря". Незважаючи на це, Мілько випередив за підсумками голосування УПЛ інших претендентів - чернігівця Олександра Філіппова, дніпрянина Олексія Чичикова, "гірника" Жуніора Мораеса та киянина Віталія Миколенка, повідомляє Укрінформ.

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До складу експертної ради ліги увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин та Анатолій Чанцев та інші футбольні фахівці.

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